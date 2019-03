Homem gravemente ferido em atropelamento junto ao hospital do Funchal

Um homem com 48 anos de idade sofreu ferimentos graves na sequência de um atropelamento ocorrido no início da noite desta terça-feira na Rua das Maravilhas, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A primeira assistência à vítima foi prestada por um socorrista da Cruz Vermelha Portuguesa que, no trajecto para casa, parou para auxiliar o ferido até à chegada dos meios de salvamento daquela corporação.

O sinistrado apresentava suspeita de múltiplos traumatismos, foi imobilizado e transportado numa ambulância até ao serviço de urgências da unidade hospitalar.