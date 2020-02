Um homem de 50 anos entrou esta tarde em paragem cardiorrespiratória, numa habitação situada na zona da Lombada, na Ponta do Sol e acabou por falecer.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram no local juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) mas não conseguiram salvar-lhe a vida.