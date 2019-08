Um homem está desaparecido no mar do Seixal. A vítima, natural do Funchal, de 35 anos, foi vista em apuros no mar em frente à piscina que chamam ‘Mata Setes’. Segundo foi possível apurar, desceu para apanhar caranguejos e escorregou.

Foi empenhada uma embarcação do SANAS Madeira da estação do Porto Moniz que está a tentar resgatar a vítima.

No local estão também os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Marítima.