Homem de 57 anos ingeriu produto tóxico no Porto Moniz mas está livre de perigo

Um homem de 57 anos foi esta segunda-feira socorrido pela corporação de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, pelas 17 horas, depois de ter ingerido um produto tóxico, na sua residência, no Porto Moniz.

Valeu o alerta de um familiar, que ao aperceber-se do sucedido, ligou para os bombeiros do concelho, equipa composta por dois elementos que encaminhou o cinquentenário, numa primeira instância, para as urgências do Centro de Saúde do Porto Moniz e, posteriormente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O DIÁRIO sabe que o homem está livre de perigo, dado que ingeriu pouca quantidade de um produto tóxico que ao que tudo indica seria usado para limpezas.