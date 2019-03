Fotos e história dos cães “esqueléticos” resgatados de um terraço na Quinta Grande

Três cães “esqueléticos”, à fome e à sede, foram recentemente resgatados de um terrado de uma habitação situada na Quinta Grande. O resgate foi feito pela Associação Ajuda a Alimentar Cães, com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Câmara de Lobos.

Segundo a Associação, os animais encontravam-se com pulgas e um dos cães, de raça boxer, tinha um tumor do pénis. As outras duas cadelas nunca tinham sido tocadas por humanos e estavam bastante magras e assustadas.

Todos vivias num terraço a meio de fezes e urina.

As cadelas já foram desparasitadas e esterilizadas e estão agora prontas para adopção. O boxer está em estado grave a receber tratamento no Hospital Veterinário.