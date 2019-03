Avião consegue aterrar na Madeira depois de longa espera no ar

Depois de mais de meia hora em espera no ar ‘aos círculos’, acabou de aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo o avião da Norwegian, proveniente de Copenhaga. Desde o final da manhã que a aeronave estava ‘impedida’ de sequer se aproximar da pista madeirense, que na última hora registou rajada de até 68 km/h e vento médio de 41,4 km/h.

Com chegada prevista para as 11.50, às 12:35 conseguiu, finalmente, terminar a longa viagem.

Vento que no extremo Oeste da Madeira aumentou de intensidade na última hora da manhã, tendo já atingido os 84 km/h no Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz. Outro registo de nível amarelo – aviso já em vigor para as regiões montanhosas – foram as rajadas de até 78 km/h na Ponta de São Lourenço.

No período há também a registar (pouca) precipitação com particular incidência nas regiões montanhosas e costa sudoeste da Madeira, com o Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, a ser o local com o maior registo de chuva, com apenas 1,2 mm.

Nota ainda para as temperaturas do ar na costa Norte da Madeira, em particular para São Vicente, que até ao final da manhã foi a localidade mais quente (21,2ºC).

No polo oposto, a mínima mais baixa hoje registada foi sentida no Pico do Areeiro (2,5ºC).