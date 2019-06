60 acidentes e 12 detidos a conduzir sob efeito de álcool na Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou, entre os dias 14 e 20 de Junho, 60 acidentes e deteve 12 pessoas que conduziam sob o efeito do álcool nas estradas da Região.

Os acidentes aconteceram no Funchal (26), Câmara de Lobos (6), Ribeira Brava (2), Ponta do Sol (2), Calheta (4), Porto Moniz (1), São Vicente (1), Santana (2), Machico (4), Santa Cruz (10) e Porto Santo (2). Destes sinistros resultaram 26 feridos ligeiros e um ferido grave, este no concelho de Santa Cruz.

No âmbito das operações de fiscalização rodoviária,foram feitas 12 detenções por condução sob o efeito do álcool (5 no Funchal, 1 na Calheta, 1 em Machico, 3 em Santa Cruz e 2 em Porto Santo) e uma detenção por condução sem habilitação legal no em Santa Cruz.