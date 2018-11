15 detidos por condução sob efeito de álcool na Madeira na última semana

15 detenções por condução sob o efeito do álcool, 5 detenções por condução sem habilitação legal e 2 detenções por desobediência são o resultado de operações de fiscalização rodoviária realizadas na semana compreendida entre os dias 9 e 15 de Novembro, na Região Autónoma da Madeira.

Tal como explica a Polícia de Segurança Pública, as 15 detenções por condução sob o efeito do álcool aconteceram no Funchal (7), 4 em Câmara de Lobos, 2 na Ribeira Brava, 1 na Calheta e 1 em São Vicente. Já as 5 detenções por condução sem habilitação legal deram-se no Funchal e 1 em Santa Cruz. Por fim, duas pessoas foram detidas por desobediência no Funchal, ao se recusarem a efectuar o teste de alcoolemia.

Relativamente à sinistralidade rodoviária verificada, ocorreram um total de 62 acidentes de viação nesta R.A.M., distribuídos pelos seguintes Concelhos: Funchal (33), Câmara de Lobos (6), Ribeira Brava (6), Ponta do Sol (2), Calheta (1), São Vicente (1), Machico (4) e Santa Cruz (9).

Este número de sinistros resultou num total de 19 feridos ligeiros (8 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 2 na Ponta do Sol, 1 na Calheta, 1 em São Vicente, 2 em Machico e 3 em Santa Cruz) e 1 ferido grave no Funchal.