Vinho, espectáculo, cinema, karaoke e música nas propostas de Roteiro para esta noite de sexta-feira

A Loja do Vinho, nas Adegas Blandy, no Funchal, acolhe prova de vinhos, pelas 18h30, com a produtora e enóloga dos vinhos AZAMOR, Alison Luiz Gomes.

Viagem sonora com gongo, taças tibetanas e sons da natureza, às 18h45, na sede do Sindicato dos Professores da Madeira.

O espaço PDT please don’t tell, no Caniço, apresentar nova edição do evento ‘Música no Prato’, pelas 19 horas. Os Salsinhas D’Abalada trarão como ‘ajudantes de cozinha’ Carlos Correia, Andy Madisson e Ricardo Vasconcelos, que depois sobem ao palco para dar concerto.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘Zama’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

Barreirinha Bar Café volta a receber mais uma edição do festival ‘Um ao Molhe’, protagonizado por aquilo que se chama bandas de um só artista: na sexta-feira actuam Flor e Gobi Bear e no sábado tocam Mr. Gallini e Acid Acid. Para ver e ouvir em ambos os dias a partir das 22 horas.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Migs.

Clube Marginal, na Avenida Sá Carneiro terá a selecção musical de Kiko.

Aqui ficam 8 sugestões para si.