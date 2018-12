The Small House com stand na Vila Natal na Ponta do Sol

O The Small House está localizado no Centro Histórico da vila, mas, por toda esta, ultimam-se os preparativos para mais uma quadra repleta de muita luz, genialidade e muito empenho. Em 2017, a vila esteve em grande destaque por concentrar um grande leque de decorações natalícias, que encheram as vistas aos nossos conterrâneos, mas, também, aos visitantes estrangeiros. As referidas decorações ficaram estrategicamente distribuídas, em pontos de fácil acesso, visíveis quer de carro, quer a pé. Vários presépios ilustraram o nascimento de Jesus, outras decorações o Polo Norte ou o Pai Natal e as iluminações encheram todo o centro da vila de muita cor, alegria e vivacidade.

Este ano, a tradição do espírito natalício mantém-se e dão-se os últimos retoques para que tudo esteja pronto muito breve. O The Small House também está a preparar as suas decorações e convidamos todos os nossos visitantes a estarem atentos ao que por cá se passa. Mas, a par disto, e pela primeira vez, teremos um stand (barraca) entre o Centro Cultural John dos Passos e o The Small House, onde nos iremos focar nos comes e bebes da época e tradicionais da nossa ilha.

Teremos, todos os dias, Sandes de Carne Vinha D’Alhos, Sandes de Polvo Escabeche, Sandes de Bacalhau Escabeche, Empanadas de Frango e Mistas e Broas e Torresmos caseiros. Às sextas, teremos Canja de Galinha caseira, e, aos Sábados, Sopa de Trigo caseira. A par disto, teremos as cervejas Sagres, Guinness, Franziskaner, Coral Tónica, uma pequena colecção de cervejas estrangeiras, Poncha fresca e alguns Whiskys, Runs e Licores da nossa casa. O stand estará aberto, todos os dias, das 18h às 2h, do dia 24 para 25, até às 4h, fechando apenas dias 25 e 31.

Tem aqui excelentes motivos para visitar-nos nesta quadra.

