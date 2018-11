Repórter de imagem esteve em trabalho na Madeira com o jovem actor João Maneira e fez um vídeo sobre a ilha

O repórter de imagem Diogo Caramujo esteve na Madeira em trabalho juntamente com o actor João Maneira. Durante a sua estadia na Região, que aconteceu no Verão, Diogo Caramujo, que estava a realizar um trabalho para a SIC, gravou um vídeo intitulado ‘Madeira - A Ilha que Deixa Saudade’.

“Este um filme que tive a oportunidade de fazer durante um viagem em trabalho no verão de 2018. Acompanhei o actor João Maneira em trabalho para a SIC e fiz também este vídeo para mim. Já conhecia Porto Santo, mas foi a primeira vez no Funchal. Escolhi dar-lhe o nome da Ilha Que Deixa Saudade porque foi assim que me senti ao editar estas imagens...saudades daquela ilha e das pessoas que conheci”, explicou.

O repórter de imagem teve a oportunidade de experimentar várias coisas que o deixaram maravilhado e com vontade de voltar. “Uma viagem de barco com a ‘On Tales’ e uma aventura com a ‘Madeira Adventure kingdom’ tornaram esta viagem ainda mais fantástica. O mesmo se pode dizer da tarde passada na ‘Water Academy’ em Porto santo”, disse.

Além disso, aproveitou para convidar as pessoas a visitaram a ilha. “Espero que gostem deste vídeo e que o possam partilhar, não só por mim mas também pela Madeira... porque merece que um dia mais tarde ou mais cedo lhe façam uma visita. Obrigado Madeira”.