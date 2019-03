No Dia Mundial da Água há propostas que só a Madeira pode oferecer

Em pleno Dia Mundial da Água, ocasião celebrada desde 22 de Março de 1993, a Madeira possui um leque de atracções condizentes com a efeméride, por mais que não seja pelas características únicas das nossas levadas, os tão famosos canais de irrigação que nos guiam pelas paisagens mais espectaculares da Região. O DIÁRIO apresenta assim algumas dessas sugestões na rubrica ‘Hora da Boa Vida’.

Levada do Alecrim

É um trajecto curto, com cerca de três quilómetros, e acessível a qualquer pessoa. A Lagoa Dona Beja ou a Lagoa do Vento são pontos de destaque. A levada começa e termina no Rabaçal.