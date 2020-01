Madeira: Os picos mais altos

Cristiano Ronaldo saltou 2,56 metros para marcar mais um golo espetacular. Talvez se tenha inspirado nos altos picos da sua terra natal. A verdade é que, tal como a performance de CR7, a Madeira oferece paisagens de cortar a respiração.

Subir aos picos mais altos implica ultrapassar o nível das nuvens e entrar na incrívelesfera. A nossa proposta: Faz uma caminhada inesquecível entre os dois picos mais famosos da Madeira: o Pico Ruivo, a 1862 metros de altitude, e o Pico do Areeiro, a 1817 metros. O trilho, identificado como PR1 (https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/ActivNatureza/PercPedRecom/Paineis_Net/ pr1.jpg), está bem sinalizado e tem vistas bastante recompensadoras, desde o maciço montanhoso central até ao oceano Atlântico. Passando por veredas, túneis e declives da Área Natura 2000, percorre entre 7 e 8 km, tendo uma duração aproximada de 3 horas e meia.

7 coisas que podes fazer nos picos mais altos da Madeira:

1 - Preparar-te fisicamente: O percurso é recomendado apenas a caminhantes em boa forma física com mais de 12 anos. O equipamento necessário inclui calçado apropriado, agasalho, lanternas, água e snacks. Contratar um guia com experiência na área é sempre uma boa opção.

2 - Observar as aves: Podes encontrar espécies raras e outras mais comuns como:

-Freira da Madeira (Pterodroma madeira)

-Manta (Buteo buteo)

-Patagarro (Puffinus puffinus)

-Canário (Serinus canaria)

-Corre-caminhos (Anthus berthelotii madeirensis)

-Andorinha-da-serra (Apus unicolor)

-Pardal-da-terra (Petronia petronia madeirensis)

-Tentilhão (Fringilla coelebs madeirensis)

-Francelho (Falco tinnunculus canariensis)

-Bisbis (Regulus ignicapillus madeirensis)

3 - Explorar as grutas: Os tufos vulcânicos ao longo do caminho já serviram de abrigo a pastores e gado.

4 - Admirar as formações rochosas: Os formatos curiosos chamam a atenção. Destaque para o Homem em pé na Achada do Teixeira; e para a escada escavada na rocha do Pico das Torres.

5 - Conhecer a flora: Vê, cheira, fotografa:

-Urze da Madeira (Erica madeirensis)

-Violeta da Madeira (Viola paradoxa)

-Orquídea das rochas (Orchis scopolorum)

-Antilídea (Anthyllis lemanniana)

6 - Contemplar os miradouros: Ninho da Manta, Pico do Gato, Pico das Torres e, claro, o Pico do Areeiro com a sua plataforma de vidro sobre o mar. O que conseguimos ver depende muito do estado do tempo: há dias de nevoeiro cerrado, outros em que se avista a Ponta de São Lourenço e Porto Moniz.

7 - Superar-te: A subida final até ao Pico Ruivo é a mais árdua – mas totalmente recompensadora. É nestas alturas que nos questionamos sobre quem somos, de onde vimos e para onde vamos.

Mais conteúdos em https://pestanacr7lifestyle.com/pt-pt/

Fotografia: Ninho da Manta (sem créditos)

Pico do Areeiro: Créditos: @Colin Watts - Unsplash