Noite tropical chegou às serras da Madeira

Foi tropical a última noite em diversas localidades da Madeira, não apenas nas zonas costeiras, mas sobretudo nas terras altas, em particular nas serras do Funchal, onde as temperaturas do ar mantiveram-se toda a noite acima dos 20 graus Celsius.

Destaque para o valor da temperatura mínima registada no Pico Alto (22,5ºC) e no Chão do Areeiro (20,4ºC).

Cá por baixo, a madrugada foi também tropical em redor da ilha, nomeadamente: Funchal/Observatório e Porto Moniz (20,6ºC), Funchal/Lido (20,8ºC), Ponta do Sol/Lugar de Baixo e Prazeres (20,5ºC), Caniçal (20,1ºC); Porto Santo (20,2ºC) e Selvagem Grande (20,3ºC).

Significativas foram também alguns valores da temperatura ‘máxima’ sentida durante a noite, casos do: Pico Alto (25,4ºC às 06:30); Prazeres e Achadas da Cruz/Lombo da Terça (23,4ºC à 01:10); Chão do Areeiro (22,5ºC às 02:20) e Funchal/Lido (22,1ºC à 01:40).