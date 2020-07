Calor já aperta nas cotas intermédias da ilha da Madeira

Até ao final da manhã desta segunda-feira de aviso amarelo para o tempo quente na costa sul e regiões montanhosas da Madeira, a temperatura máxima mais alta foi registada na Quinta Grande (29,0ºC). O tempo quente que se faz sentir sobretudo nas cotas intermédias e altas da ilha, até ao meio-dia registou o segundo valor mais alto nos Prazeres (28,8ºC).

Igualmente significativo foram os valores da temperatura do ar já atingidos durante a manhã nas estações meteorológicas do Pico Alto (27,7ºC), do Monte (27,0ºC) e do Chão do Areeiro (25,3ºC), tudo valores que correspondem aos parâmetros de aviso amarelo para o tempo quente na RAM - desde que ocorram durante pelo menos dois dias consecutivos.

Também na costa Norte da Madeira há já a registar valor da temperatura com nível de aviso amarelo para este sector da ilha. Foi registado em São Vicente (24,6ºC).

Nota ainda para a ocorrência de precipitação fraca na última hora no Santo da Serra (0,1 mm), onde a temperatura do ar mais alta até às 12 horas ficava-se pelos 19,8 graus centígrados.