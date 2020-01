Karaoke & Disco Night no Reguilha Bar

Este sábado a animação está de volta ao Reguilha Bar. A partir das 9 da noite, contamos com a animação do DJ Carlos Gomes para mais uma noite imperdível de karaoke. Está, desde já, convidado para se divertir nesta noite que, para além do nosso karaoke, conta ainda com a Disco Night até às 2 da manhã. Prometemos levá-lo ao rubro! Lembramos que às quintas-feiras, a partir das 20h00, temos os Quiz Night! Há comandos sem fios, perguntas nos ecrãs e mesas contra mesas! Para quem gosta de desafios, garantimos que este é o desafio perfeito para si.

Esperamos por si!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.

Para saber mais sobre nós visite a nossa página do Facebook.