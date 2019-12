Jovens madeirenses lançam cerveja inspirada na poncha à pescador

Esta quarta-feira todos os caminhos vão dar ao Fugacidade, local onde pelas 19 horas será apresentada uma nova cerveja IPA inspirada nos sabores da tradicional poncha à pescador.

A ideia surgiu da parte dos jovens da ‘Vilhoa Craft Beer Dealers’ que juntamente com a Dois Corvos arriscaram-se a “brincar com um clássico bem conhecido de todos nós”.

“A inevitável poncha serviu de mote na produção de uma cerveja do estilo IPA com adição de citrinos. Chama-se ‘IPA à Pescador’ e ao contrário da mais famosa bebida madeirense, ela não cura gripes e constipações. Não pretende imitar o sabor da poncha, mas sim celebrá-la por intermédio de uma cerveja elogiasta da sua cultura. No Funchal, por isso, haverá no Fugacidade, pelas 19 horas dentinhos nos pires e no som (por intermédio do DJ Dentinho). Bem como algumas outras surpresas”, anuncia a distribuidora sobre uma cerveja que “pretende ser bebida como uma cerveja, apesar dos seus cerca de 5,8% de grau alcoólico”.

A IPA à Pescador é a sexta cerveja colaborativa da Vilhoa, depois de Plantageneta, Falstaff e Bardolfo (Barleywine, Wheatwine e Old Ale respectivamente, envelhecidas em barricas de vinho Madeira da Justino’s), Rebendita (IPA com maracujá madeirense) e da Musa da Cooperativa (IPA com tangerina madeirense).