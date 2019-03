Festa do rali na Ponta Delgada, iniciativas culturais e muito mais no Roteiro desta sexta-feira

O Museu Henrique e Francisco Franco, no Funchal, apresenta um novo ciclo de exposições temporárias, onde o primeiro artista convidado a expor é Hélder Folgado. A mostra ‘Agir é Intervir. Um braço que se estende ocupa espaço’ está a ser inaugurada por esta hora e vai ficar patente ao público, por isso, ainda vai a tempo para assistir à inauguração.

Já a organização Funchal Animal Save exibe o documentário ‘Dominion’ (expondo a indústria animal, com recurso a câmaras ocultas, drones e outras imagens captadas nos últimos anos), às 18h30, com introdução por Francisco Brandão, no Espaço 4U, Rua 5 de Outubro, n.º 110 (abaixo da clínica).

À noite há quatro propostas de animação, com destaque para o ‘after party’ da prova super-especial do Rali Município de São Vicente. Assim, esta noite, as Piscinas da Ponta Delgada acolhem a festa com a selecção musical dos DJs convidados Raffz Pedro Pestana.

Se está a pensar em ir a um sítio jantar e depois descontrair um pouco saiba que a Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Já a discoteca Copacabana acolhe, pelas 23 horas, a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Li-Polymer.

Depois da meia-noite destaque para o clube Marginal que propõe a festa ‘Michael Yang & Friends’, a partir das 2h50.