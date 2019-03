Estreias de cinema, ‘show’ no Bahia e muito mais para fazer esta noite

Esta quinta-feira é dia de estreias nos cinemas do Funchal, com destaque para duas fitas de animação - ‘Dragon Ball Super: Broly’ e ‘Marnie e os Amigos’ - para a comédia portuguesa ‘Ladrões de tuta e meia’ e ainda a película de ficção científica ‘Réplicas’ com o actor Keanu Reeves.

Ainda em termos de cinema saiba que continua a terceira edição do Madeira Fantastic FilmFest, no auditório da Reitoria - Colégio dos Jesuítas, com exibição de longas-metragens (às 18 horas) e curtas-metragens (às 20 horas).

Em termos de conferências digo-lhe que, por esta hora, arranca a nova sessão das ‘Conferências do Teatro - Madeira de A a Z’, com os oradores convidados Teresa Dias que irá falar sobre ‘As artes performativas: que espaço na Madeira’ e Cristina Trindade que abordará o ‘Carnaval’.

Daqui a uma hora, e se estiver no Porto Santo, saiba que pode ir ver o concerto da Orquestra de Sopros do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, numa organização do Conservatório e Grupo Sousa.

Finalmente, mais tarde, no Funchal, o Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 19h30, o jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.