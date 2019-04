Viagem musical da Madeira ao Havai continua com concertos em Abril e Maio

Dando continuação ao projecto musical e artístico à volta da divulgação do Rajão (instrumento da tradição musical madeirense que deu origem à afinação do Ukulele), Vítor Sardinha promove mais três concertos, o primeiro dos quais no próximo dia 23 de Abril, pelas 20 horas, na Capela da Boa Viagem, no Funchal.

Seguem-se: uma actuação na Quinta das Cruzes, na Noite Europeia dos Museus, a 18 de Maio, e, na Ponta do Sol, a 30 de Maio.

Os concertos contam com a participação dos instrumentistas: Sandra Sá Viola D’Arco, Lino Rodrigues Flauta Transversal e Barroca, Miguel Marques contrabaixo, António Barbosa bateria e as cantoras Susana Bárbara e Sofia Almeida.

O projecto parte do CD ‘As cores do meu Rajão’, gravado em 2016 e da residência artística de Vítor Sardinha no Museu Quinta das Cruzes, dando continuidade aos concertos já realizados no ano passado.