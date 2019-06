Veja o vídeo das artes de rua na ‘Fernão de Ornelas’

A Rua Dr. Fernão de Ornelas é, hoje e amanhã, palco do ‘Madeira Street Art’, o I Festival Internacional das Artes de Rua da Madeira.

Esta iniciativa, de Rúben Silva, conta com estátuas vivas, malabaristas e o palhaço Enano e tem atraído vários madeirenses e turistas à principal artéria da cidade.

O homem-estátua António Santos, que dirige o grupo Staticman Living Statues Masters (de estátuas vivas), está na linha da frente na criação de estátuas vivas, há 32 anos. Acumula no seu currículo cinco recordes mundiais e está há 9 anos no livro do Guiness, passando mais de 20 horas consecutivas imóvel.

