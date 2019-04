Teatro Municipal Baltazar Dias recebe ‘Conferências do Teatro – Madeira de A a Z’

Esta quinta-feira, dia 4 de Abril, pelas 18 horas, tem lugar no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias mais uma sessão das Conferências do Teatro – Madeira de A a Z. Esta sessão terá como oradores Paulo Santos e Teresa Vaconcelos.

Paulo Santos irá debruçar a sua oratória sobre os poios e Teresa Vasconcelos irá falar do arquitecto Miguel Ventura Terra, revistando a sua obra e destacando a produção urbanística para a cidade do Funchal: ‘O Plano Geral de Melhoramentos para o Funchal’.

Estas conferências são de entrada livre e são promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Cátedra Infante Dom Henrique para Estudos Insulares e a Agência de Promoção de Cultura Atlântica, Universidade da Madeira, Aprender Madeira e o Instituto Cultural dos Açores.