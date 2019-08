Taylor Swift, Billie Eilish e Ariana Grande dominam MTV Video Music Awards

As cantoras norte-americanas Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish dominaram hoje, com três prémios cada, a edição de 2019 dos MTV Video Music Awards, em noite de homenagem à ‘rapper’ Missy Elliot.

A cerimónia de entrega de prémios, liderada pelo comediante Sebastian Maniscalco, decorreu esta madrugada em Newark, Nova Jérsia.

Com 10 nomeações, Taylor Swift e Ariana Grande confirmaram o favoritismo. Swift venceu na categoria de Vídeo do Ano, com “You Need To Calm Down”, que lhe valeu também o prémio Vídeo Por Uma Causa, enquanto Ariana Grande foi distinguida como Artista do Ano.

Já Eilish, que aos 17 anos se estreou com o disco “When We All Fall Asleep, Where do We Go?” e vai atuar em Lisboa em setembro, arrecadou os prémios Melhor Novo Artista e Revelação do Ano.

Este ano tinha como destaque a estreia de uma categoria dedicada ao ‘k pop’, nome dado a um género com origem no ‘pop’ criado na Coreia do Sul, da qual saiu vencedor o grupo BTS.

A cerimónia no Prudential Center homenagou ainda a ‘rapper’ e produtora Missy Elliott, pela sua criatividade e influência em duas décadas de carreira.