‘Sons da Adega’ inicia amanhã concertos no Instituto do Vinho

Arranca amanhã, 15 de Novembro, o ano lectivo do agrupamento ‘Consort Bisel’ do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. O primeiro concerto inserido no evento ‘Sons da Adega’ está marcado para as 21 horas, no Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua 5 de Outubro, no Funchal, e inclui música e degustação de vinhos.

O actual Consort Bisel do Conservatório é composto por 17 alunos, com idades compreendidas entre os 11 e os 40 anos e é o resultado da união de dois grupos: o ensemble de flautas de bisel do Conservatório, formado por alunos do ensino especializado de música, e pelo Consort Bisel da antiga DSEAM/DRE, grupo composto pelos alunos das actividades artísticas extra escolares (atuais cursos livres da DSEA/CEPAM).

A direcção artística é da responsabilidade da professora Sara Faria, havendo, neste evento, a participação da professora Lénia Correia, nos acompanhamentos ao piano.

Recorde-se que a entrada é livre, estando aberta ao público em geral.