Semana Regional das Artes com 10 mil crianças e jovens

Foi esta manhã a apresentada a 9.ª edição da Semana Regional das Artes, de decorrerá entre 4 e 11 de Junho, numa iniciativa da Secretaria Regional de Educação (SRE), operacionalizada pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, e, este ano, está inserida no Festival do Atlântico, numa parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Jorge Carvalho fez questão de salientar a aposta que o Governo Regional tem vindo a fazer nas actividades performativas e expressivas, permitindo que muitas crianças e jovens tenham a possibilidade de aprender e se dedicar às diferentes formas de arte. Conforme fez notar o Secretário Regional da Educação, a aposta da política educativa regional nas Artes no ensino genérico está bem patente neste grande evento, que conta com a participação dos alunos do ensino básico e do ensino secundário das diversas áreas artísticas e ilustra as competências adquiridas, tanto em contexto curricular, como em contexto de enriquecimento curricular, e a necessidade de as mesmas serem apresentadas a toda a comunidade.

Assim, durante uma semana, a baixa funchalense ganha outra dinâmica, com as várias actividades que acontecem em diferentes espaços, nomeadamente no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Auditório do Jardim Municipal, no Centro de Congressos da Madeira – Casino, no Palácio de São Lourenço, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Espaço EntreArte da SRE, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no Centro Comercial La Vie Funchal, transfigurando a capital madeirense num espaço diferente, onde a cor, a criatividade, a música, a dança, o canto, o movimento e o cinema marcarão os cânones falados, escritos e visuais e comunicacionais daqueles dias.

Este ano, a Semana das Artes extende-se ao Porto Santo, através de uma exposição que terá lugar no edifício dos Paços do Concelho.

Refira-se que no decorrer da apresentação um grupo de crianças e jovens de diferentes estabelecimentos de ensino e da DSEAM puderam mostrar alguns dos seus trabalhos, nomeadamente na pintura, canto, dança e expressão dramática.