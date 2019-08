Sandra&Ricardo celebram 25 anos de carreira com espectáculo no Jardim Municipal

A dupla internacional Sandra&Ricardo inicia a celebração dos seus 25 anos de carreira, na próxima sexta-feira, 9 de Agosto, às 21h.

O Auditório do Jardim Municipal, no Funchal, é o palco que acolhe o espetáculo “JuntosSomos+”, onde o dueto estará acompanhado de músicos e grupos que vão fazer uma viagem musical internacional em homenagem às suas origens.

“Começamos como dueto na ilha da Madeira, em 1994, e com grande orgulho e satisfação estamos aqui, na pérola do Atlântico, celebrando este momento especial. Estamos a fazer um inquérito pelas redes sociais, e andamos contentes pelo feedback que temos recebido. Temos crescido junto a vocês, são testemunhas de tantos momentos vividos”, destaca o jovem tenor Ricardo.

Sandra&Ricardo caracterizam-se por dar a conhecer as suas culturas, latino-americana e portuguesa, em cada canto do mundo onde vão. Com este tipo de iniciativas, tentam sublinhar a grande responsabilidade das novas gerações, o papel importante que têm na hora de “defender com garra” de onde vieram, pois “só assim conseguimos saber para onde vamos”, afirma a cantora e jornalista Sandra.

Este será o primeiro de vários espetáculos que vão realizar na Região e nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo até o mês de Agosto do próximo ano, com a dupla a garantir estar “com a agenda cheia”, e com a intenção de reencontrar a todos os que tem feito parte da sua carreira artística.

“É a nossa prenda. Agradecemos o carinho e o apoio do público, quem ao longo deste tempo nos tem recebido, com os braços abertos, nos diversos países e comunidades, é a melhor recompensa do trabalho feito, por isso o nosso tributo. Também a nossa equipa de trabalho, um bem-haja, e aos que tem confiado em nós nestes vinte cinco anos”, referem os artistas.

Portugueses nascidos na Venezuela, os irmãos Sandra e Ricardo começam a vida artística em 1994, numa Festa Latina, na Ribeira Brava. Com o apoio musical dos seus pais e professores de música, continuam o seu trajecto artístico, caracterizado por dar a conhecer as duas culturas. Participam activamente no Programa de TV “Portugal sua gente, sua música, costumes e tradições”, produzido por Rui Urbano, e noutros meios radiofónico e impressos, como o Correio da Venezuela, que os tornam reconhecidos entre a comunidade portuguesa residente na Venezuela, e não só.

Ao longo dos anos a dupla tem visitado diversos palcos na Venezuela, Portugal, Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Bélgica, África do Sul, Brasil, Panamá, Estados Unidos, e ilhas como Curaçau, Aruba, Canárias, Jersey, Madeira e Porto Santo. O primeiro país que a dupla visitou foi a Espanha, depois a ilha do Curaçau (Antilhas Holandesas). Foi no ano 2000, quando pela primeira vez, apresentaram um Show com músicos. No 2009, visitam Portugal com o seu grupo de música ‘llanera’ (típica venezuelana), na digressão ‘Por amor a Venezuela’, e um ano depois, com os seus músicos executantes, na tournée ‘Ritmos Latinos’.