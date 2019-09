Rota da Cal associa-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo

A Rota da Cal - Associação de Investigação e Divulgação de Fornos de Cal associa-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se assinala amanhã, dia 27 de Setembro, com o mote ‘Turismo e emprego – um futuro melhor para todos’.

Neste âmbito a associação proporciona visitas orientadas ao Núcleo Museológico - Rota da Cal, localizado no Sítio dos Lameiros (São Vicente), classificado como Conjunto de Interesse Público em 2005.

O Núcleo Museológico Rota da Cal é composto por um trajecto pedestre com a duração de 30 minutos, desde as pedreiras de extracção calcária até ao museu. Este era o percurso realizado pelos trabalhadores do forno da cal, há muitos anos atrás, no transporte da lenha, calcário e água para o forno da cal.

O núcleo engloba ainda uma área aproximada de 12.000 m2, onde se encontram duas pedreiras de pedra calcária, um forno de cal, um conjunto de fósseis, com cerca de 7 milhões de anos, e outros imóveis de apoio à produção, nomeadamente um palheiro, poios e levadas.

Os visitantes podem igualmente visualizar o documentário ‘A Rota da Cal’, que explica o processo da produção da cal, desde a extracção do calcário até à sua cozedura e respectivas utilizações.

A actividade gratuita tem início às 10 horas e repete-se às 14 horas, sendo aconselhado vestuário e calçado adequados a uma caminhada por uma vereda tradicional.