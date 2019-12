Ribeira Brava recebe IV Encontro Danças das Espadas e Mouriscas

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, conjuntamente com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, irão realizar o IV Encontro Danças das Espadas e Mouriscas, nos próximos dias 14 e 15 de Dezembro (sábado e domingo), na vila da Ribeira Brava.

No primeiro dia, o encontro acontecerá na ‘Vila de Natal – Frente Mar’, pela 19 horas e, no domingo, no ‘Adro da Igreja’, após a 1.ª Missa do Parto (por volta das 07h30).

De referir que este evento volta a realizar-se na Região após onze anos de interregno.