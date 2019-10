Quinteto de Sopros ‘Atlântida’ actua amanhã no Baltazar Dias

O Quinteto de sopros ‘Atlântida, formado por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros, actua esta quarta-feira, 16 de Outubro, no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

É com a obra ‘Memórias [de um anjo]’ do premiado compositor madeirense Pedro Macedo Camacho que o espectáculo musical se inicia, seguido de dois quintetos dos alemães Franz Danzi e de Félix Mendelssohn.

“Proporcionar um espaço destacado a extraordinárias obras de criadores do nosso tempo e do nosso meio, promover a sua interpretação e fruição pelo nosso público é também uma das nossas responsabilidades e vaidades”, assegura Norberto Gomes, director artístico da COM que realça a programação das últimas temporadas, focada não só na interpretação de compositores regionais, como nacionais, dando também particular atenção à recuperação de outras obras entretanto esquecidas pelos interpretes e programadores, dando-lhes uma nova vida.

O Quinteto de Sopros Atlântida é formado por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo da última década nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório, obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontracção com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

Com Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa, estes músicos dedicados e experientes contribuem para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está a marcar a vida cultural na Região, refere o director artístico.

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis na Bilheteira do Teatro Municipal.

Programa:

Pedro Macedo Camacho [1979-] - Memórias (de um anjo)

Franz Danzi [1763-1826] - Quinteto em sol menor op. 56 Nr. 2

F. Mendelssohn [1809-1847], arr. David Walter - Quinteto em mi bemol maior (arr. do quarteto para cordas op. 11 Nr. 1)