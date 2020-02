Pólo de Machico celebra 25 anos com concerto na sexta-feira

Os 25 anos do Pólo de Machico do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode celebra 25 anos na sexta-feira com um concerto de núcleo no Fórum Machico. O espectáculo tem início às 19 horas e é de entrada livre.

Este concerto tem a particularidade de mostrar a oferta formativa do CEPAM nas diferentes localidades e em particular aos encarregados de educação e à população em geral a evolução artística da mais de centena e meia de alunos que ali aprendem. A par de comemorar os 25 anos, constitui ainda uma homenagem que a intuição presta aos professores que passaram por este pólo e aos responsáveis locais que contribuíram para o sucesso do funcionamento do mesmo ao longo destas duas décadas e meia. Participam os alunos e professores que ali se deslocam para ter e dar aulas.

Sob a coordenação de Pedro Pinto, o núcleo conta com a colaboração de 21 professores e 151 alunos e oferece aulas nas modalidades de Iniciação em Música, Ensino Artístico Articulado e Ensino Supletivo em vários instrumentos.

O então núcleo abriu as portas a 13 de Fevereiro de 1995 no Solar de São Cristóvão. Segundo o CEPAM, o agora Pólo de Machico é um dos mais antigos da Região e foi criado por iniciativa Amaro Santos e Manuel Spínola, elementos da Banda Municipal de Machico, com o apoio da Junta de Freguesia local. Dois anos depois, mudou-se para o centro de Machico, para a Rua da Estacada, onde ganhou mais salas e melhores condições de trabalho. Ainda hoje ali se mantém.

A par do ensino da música, os professores e alunos têm-se envolvido nas actividades locais, como o Mercado Quinhentista, em feiras do livro, no Dia do Concelho, e no Carnaval, para referir algumas.