Paços do Concelho do Funchal acolhem exposição ‘Weirdness’ até dia 5 de Abril

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação no Município do Funchal, inaugurou, nesta primeira manhã de Abril, a exposição ‘Weirdness’, da aluna da Escola da APEL Francisca Gomes. A mostra, de entrada livre, estará patente no átrio dos Paços do Concelho até à próxima sexta-feira, dia 5 de Abril.

Na ocasião, Madalena Nunes elogiou “a iniciativa e produtividade de trazer até os Paços do Concelho uma exposição irreverente e com uma forte componente crítica e interactiva”.

“A autarquia acolheu a ideia com entusiasmo, pois este é um exemplo claro do papel da educação como uma ferramenta poderosa para fazer pensar, incitando à criatividade e à livre iniciativa, uma visão que tentamos perpetuar em todas as iniciativas municipais, quer sejam culturais, sociais ou formativas”, acrescentou a vereadora.

A exposição ‘Weirdness’ (traduzido para português como ‘Estranheza’), pretende promover a reflexão sobre a realidade da normalidade/ anormalidade e levar o público a desconstruir os seus preconceitos sobre essas temáticas.

‘Weirdness’ surge como produto da disciplina de Artes Visuais do projecto educativo ‘International Baccalaureate’, que tem como objectivo capacitar os alunos nas mais diversas áreas, de maneira a prepará-los para a entrada no Ensino Superior.