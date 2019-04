OCM com três novidades no próximo concerto

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) promove no sábado mais um dos concertos integrados no Ciclo dos 12 Concertos Grossos de António Pereira da Costa. O Concerto N.º3 do compositor que viveu na primeira metade do Séc. XVIII no Funchal será apresentado sábado pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, num programa que inclui ainda o concerto nº1 para Clarinete e Orquestra De Carl Maria von Weber, a interpretar pelo solista Eddy Vanoosthuyse. A direcção é do maestro de José Luis López-Antón, pela primeira vez a dirigir a formação madeirense.

O programa é mais alargado. Começa com o Concerto Grosso Nº3 António Pereira da Costa, o terceiro do conjunto de 12 que estão a ser trabalhados numa parceria entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, que gere a OCM, e a Direcção de Serviços de Educação Artística. Continua com o Concerto nº 1 para Clarinete e Orquestra in F minor, Op.73 de C. M. von Weber e co termina com a Sinfonia nº7 Op. 92 de Ludwig van Beethoven.

“Ninguém pode ficar indiferente depois de ouvir uma apresentação do clarinetista belga/flamengo Eddy Vanoosthuyse, escreve a Orquestra sobre o solista convidado. “Elogiado pela imprensa internacional, ganhou reconhecimento mundial pela sua interpretação pessoal e notáveis qualidades técnicas e musicais”. O clarinetista é solista de clarinete da Filarmónica de Bruxelas, professor do Conservatório Real de Ghent (Escola de Artes Hogeschool Gent) e do Conservatório Fontys de Tilburg, tendo várias gravações para editoras de referência, como a Sony, EMI, Naxos que segundo a nota de divulgação deste concerto, “obtiveram críticas absolutamente estrondosas”.

Já sobre o maestro, a orquestra escreve que José Luis López-Antón é um dos jovens mais carismáticos da nova geração de maestros em Espanha. “Laureado na ‘London Conducting Competition’ em 2014, e actual director artístico e maestro principal da Orquestra Sinfónica de Avila (OSAV), em muito pouco tempo viu a sua carreira a crescer exponencialmente”.

Os dois convidados integram o programa destes concertos, “um programa aliciante e de grande virtuosismo”, na opinião do director artístico da OCM Norberto Gomes.

Os bilhetes podem ser comprados à entrada. Custam 20 euros para o público em geral.