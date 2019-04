“O Futuro do Passado” em exposição até 30 de Abril

Encontra-se patente ao público, na Sala de Exposições da Casa-Museu Frederico de Freitas, a Exposição “O Futuro do Passado”. Reabilitação e restauro do Convento de Santa Clara no Funchal. Monumento Visitável”. Uma mostra que apresenta o passado e o presente, mas, também, o futuro e aquela que será a grande intervenção de recuperação e restauro a levar a cabo, neste Monumento Nacional, pelo Governo Regional. Obra que se inicia este ano, prolongando-se até 2020.

A referida intervenção, orçada em mais de 2 milhões de euros – dos quais 85% são cofinanciados por fundos comunitários – assenta em 4 grandes fases, nomeadamente na reabilitação geral do edifício (das áreas visitáveis, do Convento e da própria Igreja), na conservação e restauro do património artístico do Convento (onde se incluem, por exemplo, as pinturas, esculturas, talhas e azulejarias, entre outros espólios) na criação de um percurso visitável ao longo de todo o edifício (que permita conhecer e apreciar todos os detalhes do ponto de vista arquitetónico mas, também, do património artístico) e, finalmente, na integração deste tão importante Monumento nos roteiros culturais e turísticos da cidade do Funchal, associando-o a outros monumentos e edifícios e assegurando a sua devida promoção, em diferentes suportes de comunicação.

Neste momento, a primeira fase, relativa à reabilitação geral do edifício, atravessa a sua fase de adjudicação, esperando-se que a empreitada possa vir a ser lançada em breve.

Acresce referir que esta Exposição pode ser visitada até ao próximo dia 30 de abril, entre as 14.00 e as 17.30 horas.