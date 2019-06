Musical inspirado na Madre Teresa de Calcutá no Centro de Congressos da Madeira

“Uma gota no oceano” é o título do espectáculo musical que os Salesianos do Funchal organizam, às 21h00 dos dias 10 e 11 de Julho, no Centro de Congressos da Madeira (Casino), baseado na vida e obra de Madre Teresa de Calcutá, agora santa.

“Pretendemos sensibilizar, com o seu testemunho, para a necessidade de continuarmos a tentar fazer do mundo um lugar cada vez melhor e para todos. Frequentemente, a nossa desculpa para a não tentativa, passividade e indiferença é apoiarmo-nos na consideração de que somos apenas uma pessoa entre biliões, mas é aí que Madre Teresa nos recorda que qualquer gota faz a diferença no oceano”, descreve a organização do evento. Outro objectivo deste musical é continuar a tradição da companhia de artes salesiana, com cinco anos de vida, de levar a palco uma peça fruto do trabalho realizado através do teatro, dança, canto e expressão plástica, ao longo de dois anos, com adolescentes, jovens e adultos voluntários, tendo em vista uma formação humana, social e cultural de acordo com os princípios educativos do fundador dos Salesianos, São João Bosco.

O Salesianos prometem proporcionar “uma história cativante e provocante, música melodiosa, dança frenética e muita arte colorid”, à semelhança de outros musicais que já levaram a palco, como “O Príncipe e a Lavadeira” em 2013 e 2014, “Nas asas do sonho” em 2015 e “Jesus Cristo Superstar” em 2017.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Escola dos Salesianos do Funchal, no Casino da Madeira, no Centro Comercial Anadia e na Tabacaria Cabana do Jardim. As reservas podem ser feitas pelo telefone 291200450.