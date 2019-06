Música de Rita Redshoes e Bruno Santos fecha amanhã a Feira do Livro do Funchal

A 45.ª edição da Feira do Livro do Funchal termina amanhã, pelas 20h00, com um concerto do duo Bruno Santos e Rita Redshoes. A voz e as músicas de Rita juntam-se à guitarra de Bruno Santos num concerto que fecha a edição 2019 da Feira do Livro.

Uma nota da organização explica que “Rita é considerada uma das mais reconhecidas compositoras e intérpretes da sua geração, multi-instrumentista, com diversos álbuns editados” e que “Bruno Santos é um reconhecido guitarrista madeirense que actua regularmente em festivais e salas de concerto por todo o país”.