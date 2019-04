Museus e espaços culturais associam-se à Páscoa com programas variados

Os Serviços Educativos dos Museus e espaços culturais tutelados pelo Governo Regional apresentam, nesta Páscoa, um conjunto variado de iniciativas destinadas às crianças e jovens e às famílias.

Programas que “valorizam a oferta cultural da Região, ao mesmo tempo que promovem a progressiva abertura destes espaços à nossa população, indo ao encontro de uma procura em crescendo”, conforme destaca a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Assim e no caso do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, a Oficina Criativa “Caça ao Ovo” promete surpreender, num figurino que, destinado às famílias, surge em formato de peddy-paper, propondo, de forma lúdica, um percurso pelo Museu e Galeria, observando os espaços e as obras expostas, conhecendo os seus autores e, procurando encontrar as respostas aos enigmas que serão colocados. Uma iniciativa gratuita que terá lugar, no próximo sábado, dia 13 de abril, entre as 10.15 e as 13.15 horas, sendo que as inscrições poderão ser realizadas até à véspera, sexta-feira, dia 12.

“Páscoa a compasso” é, por seu turno, o tema escolhido pela Casa Museu Frederico de Freitas, para o Ateliê de actividades lúdicas e no âmbito das expressões que exploram o tema da Páscoa, a partir do acervo do Museu. Iniciativa que decorre de 16 a 18 de abril, entre as 9.30 e as 12.30 horas.

Já no caso do Universo de Memórias João Carlos Abreu, a Páscoa está a ser comemorada através de Visitas Guiadas à colecção permanente que se encontra patente ao público no espaço, dando especial destaque às colecções relacionadas com esta época festiva. São cerca de 60 os itens (crucifixos, cálices, custódias, pinturas, ovos, etc....) representativos dos quatro cantos do mundo.

Finalmente, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) apresenta o Ateliê de Páscoa intitulado ‘Eles andam por aí...’, acção que se realiza nesta terça-feira, dia 9 de abril e, amanhã, dia 10, destinada às crianças entre os 4 e os 7 anos e entre os 8 e os 12 anos de idade, respectivamente. Iniciativa que decorre em dois turnos, de manhã e de tarde.