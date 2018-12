Museu Quinta das Cruzes reabre amanhã ao público com duas novas salas fechadas desde 2016

É já amanhã (dia 7 de Dezembro) que o Museu Quinta das Cruzes, no Funchal, reabre ao público após obras de consolidação.

De acordo, com as informações constantes na página oficial do museu, passam também a estar acessíveis duas salas de exposição fechadas desde 2016.

O Museu da Quinta das Cruzes e a respectiva área ajardinada encontravam-se encerrados ao desde 20 de Junho deste ano, por razões de realização de obras de consolidação estrutural do corpo sul do edifício principal, nomeadamente da arcaria do século XVII.

Oficialmente aberto ao público a 28 de Maio de 1953 com a configuração actual, esta velha e histórica propriedade que remonta aos primórdios da colonização e teria servido em tempos de residência aos primeiros Capitães Donatários, reúne um acervo diversificado, relacionado com as Artes Decorativas Portuguesas e Europeias que abrangem núcleos tão diversos como a Pintura, a Escultura, a Cerâmica, Desenhos e Gravuras, Mobiliário, etc., que se situam cronologicamente entre os séculos XV e a 1.ª metade do século XX.

O Museu está aberto todos os dias, excepto à segunda-feira, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30.