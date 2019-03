Museu de História Natural do Funchal acolhe este domingo ‘Contos em Família’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, no próximo domingo, dia 31 de Março, pelas 10 horas, no Museu de História Natural do Funchal, mais uma edição da iniciativa ‘Contos em Família’, que inclui um workshop de Origami no final.

A iniciativa prevê uma visita em família ao jardim e à sala de exposição permanente do Museu de História Natural do Funchal, num percurso narrado pela contadora de histórias Sofia Maul.

Já o workshop dedicado à arte tradicional japonesa, terá início pelas 11h45, após a visita guiada, e será ministrado na torre do museu, pela artista plástica japonesa Hanamaro.

O objetivo é que o processo de dobragens incite à reflexão sobre a colecção do museu, bem como das espécies em vias de extinção, a biodiversidade, natureza e o ser humano.

A visita guiada e o workshop têm lotações limitadas, pelo que se pede a todos os interessados que procedam a uma inscrição prévia, através do email [email protected], ou do contacto 291 211 039.