MUDAS recebe amanhã exposição ‘Imagens e Memória do Concelho da Calheta’

A secretária regional do Turismo e Cultura marcará, amanhã (dia 9 de Março) na cerimónia de inauguração da exposição ‘Imagens e Memória do Concelho da Calheta’, que decorrerá, pelas 18 horas, na Galeria de Exposições Temporárias do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Uma iniciativa que resulta da parceria entre o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira e o MUDAS. Museu, sob a chancela das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Nesta exposição, são apresentadas memórias antigas do concelho, através de uma selecção de imagens de todas as freguesias (Calheta, Arco da Calheta, Estreito da Calheta, Prazeres, Jardim do Mar, Paul do Mar e Fajã da Ovelha) e de um conjunto de documentos de tipologia diversa.

Destacam-se fotografias de alguns aspectos do património edificado e da arquitectura da época, já desaparecidos, mas também pormenores de igrejas e capelas, cenas do quotidiano rural e paisagens.

Da documentação exposta destaca-se o treslado da carta de D. Manuel I que torna vila o lugar da Calheta, com o nome de Vila Nova da Calheta, uma reprodução cedida ao ABM pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

As imagens apresentadas são provenientes da Colecção Fotográfica do ABM e do acervo da ‘Photographia Museu Vicentes’.

Refira-se que os conteúdos da exposição são da autoria de Jorge Valdemar Guerra, o grafismo de Leonardo Vasconcelos e as traduções de textos da responsabilidade de Liliana Pestana e Maria da Cunha Paredes.

A exposição estará aberta ao público, na Galeria de exposições temporárias do Museu de Arte Contemporânea, até ao próximo dia 14 de Abril.