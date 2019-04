Miro Freitas conquistou a Austrália

Miro Freitas esteve em digressão na Austrália, onde deu a conhecer o seu álbum ‘5 Anos de Estrada’.

Os espectáculos dados pelo artista tiveram sempre cheios, tendo Miro Freitas levado um pouco da Região até aos emigrantes madeirenses que estão radicados naquele país.

O cantor lançou ainda o terceiro single, intitulado ‘Distância’, cujo ‘videoclip’ já conta com mais de 17 mil visualizações no Youtube, tal como pode ver no vídeo acima.

Recorde-se que o artista, conhecido por ‘menino povo’, é um dos cantores regionais que costuma ser bastante convidado para actuar no estrangeiro, sendo que para 2019 já conta com uma agenda recheada de espectáculos. Também para Madeira estão previstos inúmeros concertos para este ano.