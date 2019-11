Miguel Pires apadrinha Novembro Azul com espectáculo solidário em Machico

Inserido nas actividades do Novembro Azul, iniciativa organizada pelo Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o intuito de alertar e sensibilizar para as doenças que afectam os homens, nomeadamente o cancro da próstata, o Fórum Machico acolhe no próximo fim-de-semana, 23 de Novembro, um concerto solidário da responsabilidade do artista Miguel Pires.

O espectáculo denominado ‘A minha voz, o meu piano’ arranca às 21h30 no auditório do Fórum, e pretende angariar fundos para a Liga poder apoiar os doentes oncológicos e seus familiares nas diversas vertentes e fases ad doença.

Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda na delegação da Liga, no Funchal, e no dia do evento, no Fórum Machico.