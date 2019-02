Madeirense Diogo Goes no Museu de Causas e na Bienal de Gaia

O artista plástico Diogo Goes prepara-se para integrar a exposição ‘Museu de Causas / Colecções Agostinho Santos’, a partir do próximo dia 9 de Março. Os trabalhos do madeirense também vão marcar presença, pela terceira vez, na Bienal Internacional de Arte Gaia 2019.

A primeira exposição vai acontecer no município de Seia, com a curadoria de Sérgio Reis, prolongando-se até 20 de Abril, reunindo trabalhos de 55 artistas.

Já a 3ª Bienal Internacional de Arte Gaia 2019, é composta por diversas iniciativas, contemplando 14 exposições de artes plásticas, que vão percorrer municípios como o de Gondomar, Braga, Viana do Castelo, Vigo, Alfândega da Fé, Seia e Estremoz. Diogo Goes estará representado na Exposição de Artistas Convidados, com curadoria de Agostinho Santos, e na Exposição ‘Paz e Refugiados’, com curadoria de Ilda Figueiredo e Mirene. Neste caso, os trabalhos estarão patentes de 20 de Abril a 20 de Julho.

“Das obras patentes nas exposições, desenhos e pintura sobre papel e tela e objectos-pintura de médios formatos, abordam temáticas alusivas a causas sociais, que o autor tem vindo a desenvolver. Os trabalhos têm como títulos: ‘Fazei de nós um instrumento da Vossa Paz!’, ‘Da expressão’ e ‘O condenado’”, refere nota de imprensa.