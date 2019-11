Madeira organiza I Festival de Guitarras Alírio Diaz de 18 a 23 de Novembro

Pela primeira vez, a Madeira organiza o I Festival de Guitarras Alírio Diaz, de 18 a 23 de Novembro, inserido no projecto Erasmus + ‘Social Cohesion give a hand became a friend’.

O concerto de abertura está marcado para o dia 21, na Câmara Municipal do Funchal às 18 horas. Antes, haverá uma conferência ‘Construção de Guitarras’, no Centro de Estudos do Atlântico, pelas 16 horas, ministrada pelo Luhier de fama internacional Andrea Tacchi, criador e construtor de guitarras, conhecido em todo o mundo.

O projecto tem a duração de dois anos e é desenvolvido com diversos parceiros, nomeadamente a Bulgária, Hungria, Lituânia, Espanha, Croácia e Portugal (Madeira- Escola do Covão e Vargem para promover a coesão social e a inclusão através das artes, festivais e eventos públicos. A este projecto europeu, juntam-se algumas instituições com um curriculum artístico de referência nomeadamente CEPAM, Conservatório Música do de Ponta Delgada, Conservatório de Música de Salerno, Conservatório de Música de Viena, Fundación Alírio Diaz, Anadolu University State Conservatory, Associazione Ebolimusica, entre outros.

Neste Festival dedicado ao ícone da guitarra clássica Maestro Alírio Diaz, participam guitarristas internacionais, representando os seus países, nomeadamente Senio Diaz (Venezuela), Giusepe Del Plato (Itália), António Grande, Eero Valkeila (Finlândia), Gabriel Guillén (Áustria).

Representam Portugal os guitarristas, Gianna de Toni (Açores), Luciano Lombardi, Fernando Martins e Helena Sousa (Ilha da Madeira).

Outros artistas juntam-se ao evento, como Juliana Anjo no fado, jovens na dança sob a orientação do professor Yury Rykunov, e outros talentos no canto, sob a orientação do Prof Stefan Hathazi, assim como atletas da Ginástica Rítmica do Club Sport Marítimo, entre outros artistas.

Durante a semana, haverá várias actividades artísticas alusivas à guitarra clássica, desde workshops de guitarra, workshops de guitarra inclusiva, conferências e três concertos.

Depois do concerto de abertura, seguem-se o concerto no Hotel Muthu Raga, a 22 de Novembro, às 19 horas, encerrando no dia 23 com um espectáculo no Hotel RIU, pelas 19 horas.