II Festival de Coros Escolares da RAM anima Funchal na próxima semana

São muitas as vozinhas infantis que, já partir da próxima segunda-feira, irão trazer a alegria natalícia ao Funchal.

O II Festival de Coros Escolares da RAM, uma organização da Secretaria Regional de Educação, operacionalizado pela Direcção Regional de Educação através Direcção e Serviços de Educação Artística e Multimédia, irá decorrer entre os dias 10 e 13 de Dezembro, na Placa Central da Avenida Arriaga.

Pelo palco passarão cerca de 500 alunos oriundos de 17 escolas do 1.º ciclo do ensino básico que, sob a orientação de 15 professores de apoio às áreas artísticas, irão interpretar canções natalícias percorrendo vários géneros e estilos musicais.

“Esta iniciativa visa mostrar à comunidade madeirense e aos turistas que nos visitam, o trabalho de qualidade que é realizado, diariamente, com os alunos das escolas da região nas aulas/ actividades artísticas na área do canto”, refere a organização.

De notar que a Região conta, no presente ano lectivo, com 70 grupos - cerca de 1200 alunos – que, semanalmente, desenvolvem a actividade específica do canto através da modalidade artística de canto coral.

Este festival está organizado com duas sessões diárias, pelas 11 horas e pelas 17 horas, e é de entrada livre.

A abertura do programa no próximo dia 10 (segunda-feira) caberá ao Coro do Externato Santo Condestável, de Santa Cruz, às 11 horas. No mesmo dia, às 17 horas, actuam o Coro da Escola Maria Eugénia Canavial, do Funchal, e o Coro da EP1/PE da Calheta.