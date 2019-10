Igreja de Santa Luzia recebe hoje o ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’

A Igreja de Santa Luzia, no Funchal, é o local escolhido para o concerto desta quarta-feira (23 de Outubro), naquele que é o sexto dia do ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’.

Um dia em que se evidencia o concerto ‘La superba, O despertar do violoncelo’, com música do século XVII, com João Vaz, no órgão, e Diana Vinagre, no violoncelo barroco.

O evento irá decorrer pelas 21h30.

Para amanhã, quinta-feira, 24 de Outubro, a Igreja do Colégio e o seu grande órgão de carvalho e mogno, de duplo teclado (que, recorde-se, teve um custo de 300 mil euros, suportado em 70% pela União Europeia), recebem, pelas 21h30, o concerto de António Esteireiro ‘O órgão no século XXI’. Será um reportório dedicado ao presente século e que inclui improvisação, uma tradição organística.

Organizado pelo Governo Regional, no âmbito do Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, o 10.º Festival de Órgão da Madeira’ prolonga-se até o próximo domingo (dia 27), apresentado-se com uma programação dedicada a ‘Seis Séculos de Música para Órgão’.

A organização deixa o convite para “uma viagem musical através dos séculos e do património organístico existente na Região Autónoma da Madeira”.