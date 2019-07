Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula participa em festival na Hungria

O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, parte amanhã, 3 de Julho, para a Hungria onde irá representar a Madeira no ‘County Wandering Internacional Folklore Festival’, um festival Internacional de Folclore que decorre na cidade de Makó e que receberá desta forma, o primeiro Grupo da Madeira.

Fundado em 1978, o Grupo de Folclore é composto por 55 elementos e liderado por Manuel Sena. Conta com diversas digressões e intercâmbios culturais, sendo esta a primeira vez que realiza uma viagem internacional, após quase 41 anos de actividade.

Para a Hungria viajam 26 membros, ficando os restantes na região para assegurar as actuações diárias que o Grupo realiza em diversas unidades hoteleiras e restaurantes madeirenses, assim como o ‘Festival 24 Horas a Bailar’, marcado para este domingo, em Santana.

Refira-se ainda que o Grupo irá organizar o 2.º Festival de Folclore de Gaula - Baila que Baila 2019, no próximo dia 23 de Agosto do corrente ano, recebendo na Madeira o Grupo Folclórico Ilha Verde - São Miguel - Açores, de 22 de Agosto a 1 de Setembro. Para o próximo ano, será a vez do Grupo de Gaula deslocar-se até à Ilha de São Miguel.