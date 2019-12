Grupo Boa Nova inaugura 1.ª fase da sinalética do Núcleo Museológico de ‘Arte Popular’

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova irá inaugurar, na próxima terça-feira, dia 17 de Dezembro, pela 18 horas, no Centro Cívico de Santa Maria Maior, a 1.ª fase da sinalética, catalogação e contextualização do Núcleo Museológico de ‘Arte Popular’ (projecto que teve o apoio da Direcção Regional da Cultura, através do Protocolo de Desenvolvimento e Cooperação Cultural). Depois, no auditório daquele centro, acontece o lançamento do Caderno N.º 6, da Colecção ‘O Trilho’ do núcleo museológico, intitulado ‘O Folclore da Madeira’, da autoria de Eduardo Antonino Pestana, Compilação, Introdução, Epílogo e Glossário de Danilo José Fernandes, edição do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.