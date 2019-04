Governo Regional garante apoio para viagem a Lisboa da Banda de Santana

A Banda Municipal de Santana celebrou esta tarde o seu 93.º aniversário com um concerto no salão paroquial da localidade. A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença no evento levou duas prendas: a garantia de apoio à deslocação do grupo até Lisboa, por ocasião das festividades da Restauração da Independência, no dia 1 de Dezembro, que contam com a presença do Presidente da República.

Entretanto, a governante desafiou a Banda de Santana a repetir a actuação de hoje, que incluiu o Grupo de Cordofones da Associação Grupo Cultural Flores de Maio, num concerto agendado para a Festa da Flor. Paula Cabaço aproveitou para enaltecer “o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas bandas filarmónicas”, tanto em termos artísticos como a nível da formação dos mais jovens”, um trabalho que “o Governo Regional tem valorizado” através do reforço do apoio (por exemplo, para a compra de fardamento e instrumentos) e da crescente integração nos diferentes cartazes de animação turística do nosso destino.

A este respeito, destacou a realização do ‘Grande Concerto 600 anos 600 músicos’, no Estádio dos Barreiros, envolvendo todas as bandas filarmónicas da Madeira, a Banda Militar e a Orquestra de Sopros do Conservatório. “Será certamente um dos mais altos e emblemáticos momentos destas celebrações na Madeira e será igualmente uma homenagem ao extraordinário trabalho que estas entidades diariamente asseguram a favor da música filarmónica na Região”, concluiu a secretária do Turismo.