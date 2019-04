Gincana Cultural da Escola Horácio Bento de Gouveia “cumpriu espírito dos 600 Anos”

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, esta manhã, na Casa-Museu Frederico de Freitas, na cerimónia de entrega de prémios da XII Gincana Cultural organizada pela Escola Horácio Bento de Gouveia. Gincana que, nesta sua edição, integrou as Comemorações alusivas aos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Sublinhando a mobilização registada nesta actividade, que envolveu cerca de 1.000 participantes, Paula Cabaço agradeceu aos alunos, encarregados de educação, professores, funcionários e colaboradores da Escola e a todos os que tornaram a iniciativa possível. Momento em que lançou o desafio para que mais agentes, públicos e privados, “colaborem no enriquecimento destas comemorações”. “Esta foi, sem dúvida, uma excelente iniciativa que, além de ser exemplo do envolvimento e da mobilização da nossa comunidade educativa nestas celebrações, teve o mérito de promover de forma lúdica e criativa o conhecimento e a aprendizagem da nossa história, junto dos nossos jovens”, disse a secretária regional, acrescentando que “esta Gincana Cultural cumpriu o verdadeiro espírito das celebrações dos 600 Anos”.