Galeria Marca de Água inaugura mostra EXPERIMENTA e prossegue com visitas orientadas

A inauguração da mostra EXPERIMENTA - Transformação Audiovisual, marcada para esta sexta-feira, 15 de Novembro, às 18 horas, na Galeria Marca de Água, no Funchal, faz parte da programação deste espaço cultural para a segunda quinzena de Novembro, que inclui ainda uma conferência e um ciclo de visitas, entre outras actividades.

A Mostra de vídeo e arte que abre ao público esta sexta-feira, tem a curadoria do investigador Hernando Urrutia e ficará patente até 21 de Novembro, podendo ser prolongada. Apresenta autores internacionais, originários da Colômbia, e de grande relevância no panorama artístico da vídeo arte, estando incluída uma conferência a cargo de Hernando Urrutia sobre ‘Video Arte - Transformação audiovisual nas narrativas contemporâneas’.

Segundo o curador, este trabalho tem como base “a aproximação e a experimentação digital na sua renovação tecnológica, para a criação de novas narrativas contemporâneas, como fonte de ampliação da cultura audiovisual”, permitindo a “criação de recentes possibilidades na transformação audiovisual como meio de expressão e criação de actuais formas da comunicação na imagem em movimento e a sua conexão com o som, para abordar os diferentes conceito”, com vista a uma “experimentação com resultados pertinentes ao nosso tempo, originando assim novas aproximações dentro das novas narrativas, na composição da cultura audiovisual contemporânea”, refere o curador Hernando Urrutia.

A mostra resulta de uma parceria entre + Art Contemporary, Hernando Urrutia e a Galeria Marca de Água, onde o curador selecciona obras de alunos da Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín, na Colômbia, resultantes de um workshop ‘O Vídeo como Renovação Tecnológica de Experimentação Digital das Novas Narrativas Contemporâneas’, ministrado por Hernando Urrutia, nesta universidade.

Outras iniciativas compõem a programação desta galeria. Nos dias 21 e 28 de Novembro, pelas 17h30 e 18 horas, respectivamente, o programador da galeria, Diogo Goes irá orientar duas visitas guiadas à exposição ‘Árvore, uma linha à diáspora’, patente até 10 de Janeiro, ao longo dos três pisos da galeria, contando com a presença da artista Dina Pimenta. Estas visitas orientadas são dirigidas aos alunos do ISAL e da Universidade da Madeira, respectivamente, estado ainda previstas visitas orientadas aos alunos da Escola Secundária Francisco Franco.

Também no dia 21 de Novembro, decorrerá a entrega de certificados aos alunos do ISAL, decorrentes da iniciativa ‘Cultural tour’, organizada em parceria com a Marca de Água.

Raquel Fraga, directora artística da Marca de Água, destaca a importância dos serviços educativos e de novas parcerias para a diversificação e captação de novos públicos.